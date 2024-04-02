 جنوب السودان: لصوص الماشية يهاجمون قريتين ويقتلون 24 شخصا - بوابة الشروق
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جنوب السودان: لصوص الماشية يهاجمون قريتين ويقتلون 24 شخصا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 12:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 12:37 ص

قتل 24 شخصا على الأقل في هجمات مسلحة شنها لصوص الماشية على قريتين في جنوب السودان اليوم الاثنين، حسبما قالت السلطات.

وهاجم أعضاء جماعة "مورلي" العرقية قرية "والجاك" في ولاية جونقلي، حسبما قال زعيم القرية جاتلواك لام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)
وأوضح جاتلواك لام أن المهاجمين قتلوا 10 مدنيين وثلاثة من رجال الشرطة وسرقوا نحو 300 من رؤوس الماشية. وقال إنه تم إطلاق النار على خمسة مدنيين آخرين.
كما هاجمت مجموعة أخرى من عرقية "مورلي" اليوم الاثنين أيضا قرية أجارا في نفس الولاية باستخدام الأسلحة، وفقا لأولونج بيتر أويت، وهو مسؤول منطقة في جونقلي.
وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص كما أصيب تسعة آخرون. وقال أويت إن المهاجمين خطفوا أيضا 14 طفلا وسرقوا العشرات من الأبقار والماعز.
يذكر أن تربية الماشية هي واحدة من أهم القطاعات في دولة جنوب السودان الفقيرة والتي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تمتلك جنوب السودان 12 مليون رأس من الماشية ونفس العدد تقريبا من الأغنام والماعز. وتقع هجمات متكررة وهناك صراعات على السلطة بين جماعات متنافسة مع سعيها للاستيلاء على الماشية.

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