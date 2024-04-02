نتنياهو: نأسف بشدة لحادث مقتل 7 من موظفين الإغاثة في غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الأسف الشديد لاستهداف القافلة التي كانت تضم فريقاً من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في غزة، أمس الاثنين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو قوله: "إسرائيل تأسف بشدة للحادث المأساوي الذي أودى بحياة 7 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بغزة."

وأضاف نتنياهو: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أقر نتنياهو بأن فريق المنظمة قتل في غزة، أمس الاثنين، إثر هجوم شنه جيشه، مدعياً أن ذلك "يحدث في أوقات الحرب" وأنه "غير مقصود".

وقال نتنياهو، في بيان، حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "للأسف، وقع خلال اليوم الأخير حادث مأساوي، عبارة عن استهداف غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".

وزعم نتنياهو: "هذا يحدث في أوقات الحرب، ونحن نفحص ذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء كي لا يتكرر هذا أبدا".

ومساء أمس الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.