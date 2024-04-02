إثيوبيا: انتهاء أعمال البناء الخرسانية لسد النهضة خلال أشهر قليلة

قال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي وسفير أديس أبابا لدى الولايات المتحدة، سيلشي بيكلي، إن مشروع سد النهضة "في مرحلته النهائية"، مشيرا إلى انتهاء أعمال البناء الخرسانية خلال أشهر قليلة.



وأضاف بيكلي، عبر حسابه على موقع X (تويتر سابقا)، اليوم، أنه من المتوقع أن تبدأ 5 توربينات إضافية توليد الكهرباء العام الحالي.



وتوجه المسئول الإثيوبي بالشكر إلى "من ساهموا أو تعهدوا بالمساهمة في التمويل والدعم حتى الانتهاء من المشروع".



وتحتفل أديس أبابا اليوم بالذكرى 13 لوضع حجر أساس سد النهضة، في 2 أبريل 2011.



وقبل شهر تقريبًا، أعلن مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة اكتمال 95% من عمليات بناء السد، مشيرا إلى جمع 18.9 مليار بر من المشاركة العامة منذ بداية المشروع.