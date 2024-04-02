حبس 11 شخصًا لاتهامهم بالإتجار بالعقاقير الطبية المقلدة

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قررت النيابة العامة حبس 11 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتصنيع العقاقير الطبية المقلدة والإتجار فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على 11 شخصًا لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية"؛ لتصنيعهم وإتجارهم فى العقاقير الطبية المقلدة، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير.

كما تم ضبط سيارتين بحوزتهم، والأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية، وكمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية "مقلدة"، و بعض الأدوية المقلدة، وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أصدرت قراراها المتقدم في حقهم.