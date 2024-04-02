نمو قطاع الصناعة في الهند بأسرع وتيرة منذ 16 عاما

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أظهرت نتائج استطلاع منظمة "ستاندر اند بورز جلوبال"، اليوم الثلاثاء، نمو النشاط الصناعي في الهند بأسرع وتيرة خلال 16 عاما في مارس الماضي، بفضل الزيادة السريعة في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات، بعد حساب المتغيرات الموسمية، إلى 1ر59 في مارس مقارنة بـ 9ر56 في فبراير الماضي.

وقد ارتفعت الطلبات الجديدة ومعدلات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2020, وزادت الطلبات الأجنبية بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.

وخلال مارس الماضي الماضي، زاد أصحاب العمل مستويات الشراء، كما عاد التوظيف إلى النطاق الإيجابي.