المنتخب السعودي للشباب يبدأ معسكره في الإمارات استعدادا لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي للشباب تحت 23 عامًا يوم الإثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى 11 أبريل الجاري، في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا للشباب في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية في أبوظبي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ على الكرة.

وتضمّ قائمة المنتخب السعودي خلال المعسكر 23 لاعبًا، هم: محمد العبسي، عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد سليمان، مروان الصحفي، زكريا هوساوي، عيد المولد، عوض الناشري، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، سعد الناصر، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يشارك ضمن المجموعة الثالثة لكأس آسيا للشباب تحت 23 عامًا في قطر، المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري، إلى جانب منتخبات العراق وتايلاند وطاجيكستان.