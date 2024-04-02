 تحرير 68 محضر إشغالات بالمنيا.. والمحافظ يوجه بعدم التهاون مع المخالفين - بوابة الشروق
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تحرير 68 محضر إشغالات بالمنيا.. والمحافظ يوجه بعدم التهاون مع المخالفين

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 6:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 6:37 م

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة حملات مستمرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة في وضع الإشغالات، موجها بعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

ومن جانبه، قال عامر طه رئيس مركز المنيا، إن قسم الإشغالات بالمدينة شن حملة مفاجئة بشوارع حي جنوب المدينة أشرف عليها أحمد عمر سكرتير المدينة، وبحضور هشام المغربى التفتيش الإدارى وأيمن حسانين رئيس حى جنوب، ومحمد حسين مدير الإشغالات والفريق المعاون وعاصم فؤاد مدير المخلفات الصلبة وإدارة التراخيص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 68 محضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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