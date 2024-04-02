الترجي يفرض تدريبات مغلقة قبل ملاقاة أسيك ويحذر جماهيره من الشماريخ

باشر الترجي التونسي مساء أمس الاثنين تدريباته من دون حضور جماهيره استعدادا لمواجهة مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، يوم السبت القادم، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفرض الترجي أجواء مغلقة على جميع حصصه التدريبية بمركب النادي طيلة الاسبوع الجاري، حتى موعد سفره لكوت ديفوار.

وكان الترجي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، تعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب رادس.

وطالب النادي في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جماهيره التي ستحضر مباراة العودة في أبيدجان، بعدم إلقاء الشماريخ أو أي نوع من المقذوفات لتفادي عقوبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).

ويخضع الترجي منذ مايو 2023 ولمدة 12 شهر، الى عقوبة مؤجلة من كاف بسبب أعمال الشغب التي رافقت مباراته ضد شبيبة القبائل الجزائري بتونس في نسخة البطولة الماضية.

والترجي مهدد بعقوبات مشددة في حال إتيان مخالفات جديدة طيلة فترة العقوبة المؤجلة.