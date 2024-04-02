بيربوك تطالب إسرائيل بالتحقيق سريعا في واقعة مقتل موظفي منظمة المطبخ المركزي الإغاثية

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بإجراء تحقيق سريع في واقعة قتل سبعة أشخاص من موظفى الإغاثة التابعين لمنظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) جراء غارة إسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني.

وكتبت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر على منصة إكس اليوم الثلاثاء: "يجب على الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق سريع وشامل في هذا الحادث المروع".

وأضافت بيربوك: "نطالب الحكومة الإسرائيلية مجددا بالعمل على اتخاذ تدابير فعالة لحل الصراع. لا ينبغي لمثل هذه الحوادث أن تحدث". وأعربت الوزيرة الألمانية عن خالص تعازيها لعائلات القتلى السبعة.

وبحسب المنظمة الإغاثية، فإن الموظفين القتلى ينحدرون من استراليا وبولندا وبريطانيا والأراضي الفلسطينية، وبالإضافة إلى ذلك يحمل أحد القتلى الجنسيتين الأمريكية والكندية.

وفي ضوء هذا الحادث، تعتزم المنظمة وقف عملها في المنطقة فورا واتخاذ قرارات قريبا "بشأن مستقبل عملنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من اليوم إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفا الحادث في رسالة مصورة" بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد " أشخاص أبرياء".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل على تواصل مع حكومات الأشخاص الذين قتلوا، وسوف تقوم بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار حدوث ذلك مجددا.