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منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء بغزة أصبح في حالة دمار بعد الانسحاب الإسرائيلي

جنيف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 5:34 م

قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء، الذي يعتبر أحد أهم المرافق الطبية في قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.

وأفادت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء، بأن "مستشفى الشفاء أصبح الآن في حالة خراب، وأن تدمير مجمع الشفاء يعني انتزاع القلب من النظام الصحي".

يشار إلى أن المستشفى الموجود في مدينة غزة يقدم رعاية طبية متخصصة. وبحسب هاريس، كان يضم 750 سريرا و25 غرفة عمليات و30 غرفة للعناية المركزة.

وبشكل عام، تقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من ثلث المستشفيات الـ36 الموجودة في قطاع غزة تعمل حاليا.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة مستشفى الشفاء مساء الأحد، بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية هناك. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أكثر من 200 إرهابي قتلوا في العملية التي جرت في المستشفى ضد حماس، وأن المئات استسلموا.

وبحسب الدفاع المدني الذي تسيطر عليه حركة حماس، فقد تم العثور على نحو 300 جثة داخل المستشفى ومحيطه. وتتهم إسرائيل حماس بإساءة استخدام المرافق الطبية بشكل منهجي لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه حماس.

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