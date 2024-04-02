نتنياهو يقر باستهداف موظفين إغاثة أجانب بغزة: أمر غير مقصود يحدث في أوقات الحرب

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن فريق منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قتل في غزة، أمس الاثنين، إثر هجوم شنه جيشه، مدعياً أن ذلك "يحدث في أوقات الحرب" وأنه "غير مقصود".

ومساء أمس الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال نتنياهو، في بيان، حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "للأسف، وقع خلال اليوم الأخير حادث مأساوي، عبارة عن استهداف غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".

وزعم نتنياهو: "هذا يحدث في أوقات الحرب، ونحن نفحص ذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء كي لا يتكرر هذا أبدا".

واعتبرت "الأناضول" تصريح نتنياهو أول إقرار رسمي بالمسئولية عن قتل الطاقم الأجنبي، بعدما اكتفى جيش الاحتلال بنقل التعازي والوعد بالتحقيق بالحادثة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا "معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".