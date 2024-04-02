استمرار نمو قطاع الخدمات اللوجيستية في الصين خلال الربع الأول

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء استمرار الأداء المستقر لقطاع الخدمات اللوجيستية والنقل في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على النقل نتيجة تسارع نشاط الإنتاج الصناعي.

وذكر اتحاد الصين للوجيستيات والمشتريات إن مؤشر متابعة سوق الخدمات اللوجيستية ارتفع في مارس الماضي بمقدار 4ر4 نقطة مئوية إلى 5ر51% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر خدمات مستودعات الجملة بمقدار 1ر8 نقطة مئوية عن فبراير الماضي إلى 6ر52 نقطة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هي هوي كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد القول إن قطاع الخدمات اللوجيستية سجل بداية جيدة للعام الحالي.

وأضاف هي أنه مع تحسن النشاط الاقتصادي في مختلف حلقات سلاسل الإمداد بالصين، ارتفع مؤشرا إجمالي حجم الأعمال والطلبيات الجديدة وكذلك معدل استغلال الطاقة التشغيلية للمعدات في قطاع الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أن الشركات متفائلة بشكل عام.

وارتفع مؤشر إجمالي حجم أعمال القطاع بمقدار 4ر4 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 5ر51 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 2ر1 نقطة إلى 4ر53 نقطة. وسجل مؤشر توقعات الشركات 3ر55 نقطة.