العثور على حطام طائرة خفيفة في جبال الألب النمساوية

اكتشفت الشرطة في النمسا حطام طائرة سيسنا 172 الخفيفة في جبال تيرول، وذلك بعد 3 أيام من اختفائها.

وقال رئيس هيئة الطيران في تيرول كلاوس هويناوير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الثلاثاء "إنه حطام الطائرة المفقودة".

وكانت مروحية تابعة للشرطة، رصدت في وقت سابق الطائرة على ارتفاع 2800 متر، بالقرب من قرية شرانكار في تيرول. وعُثر على جثة قائد الطائرة بداخلها. ولم يكن هناك ضحايا آخرون بالطائرة.

وذكرت صحيفة تيرولر تاجيسزيتونج، أن الطائرة كانت أقلعت من روما السبت الماضي في طريقها إلى باد ووريشهوفن بالقرب من اوجسبورج في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

مع ذلك، فُقد الاتصال مع الطائرة شمال شرق سولدين الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش). ووفقا للصحيفة أطلق الطيار نداء استغاثة للإبلاغ عن أن طائرته تهبط وتفقد ارتفاعها.

وقالت الشرطة إن جهود البحث عن الطائرة واجهت صعوبات بسبب الطقس السيئ.