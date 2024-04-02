سام مرسي يتوج بجائزة رجل مباراة إبسويتش تاون وساوثهامبتون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج سام مرسي، لاعب إبسويتش تاون، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات دوري القسم الثاني في إنجلترا «الشامبيونشيب».

اقتنص إبسويتش تاون فوزا دراميا أمام ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل ليقترب خطوة جديدة من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

شارك سام مرسي قائد إبسويتش تاون في المباراة كاملة وصنع الهدف الأول لزميله ليف دافيس في الدقيقة 13، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ40 من دوري القسم الثاني «الشامبيونشيب» في إنجلترا.

بتلك النتيجة تصدر إبسويتش المسابقة برصيد 87 نقطة، بفارق نقطتين عن ليستر سيتي الذي فاز على نوريتش سيتي بنتيجة 3-1 يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.