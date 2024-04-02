رئيس جامعة الأقصر يُشارك طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الأسرة بكلية الطب؛ بحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وبحضور الدكتور محمود علام رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم حفل الإفطار الجماعي، كما أثنى على جهود أسرة طلاب من أجل مصر بشكل عام في تعزيز التواصل البناء بين طلاب الجامعة وأنفسهم، وتواصل الطلاب مع أساتذتهم.

وقال رئيس الجامعة إن أسرة طلاب من أجل مصر لهم دور بارز ومميز في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي يعود مردودها بشكل إيجابي على الطلاب، وصورة الجامعة، فضلًا عن دعمهم لمشروعات الدولة والتوعية بها في ظل التطور الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وحث رئيس جامعة الأقصر الطلاب على الاستفادة من كافة الأنشطة والإمكانات التي توفرها الجامعة؛ مؤكدًا على حرص الجامعة على فتح آفاق للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة؛ بما يسهم في تطوير شخصية الطالب.