سبارتا التشيكي يفسخ عقد الهولندي إحتاراين

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أعلن نادي سبارتا براج التشيكي اليوم الاثنين فسخ تعاقده مع محمد أمين إحتاراين لاعب الوسط الهولندي من أصل مغربي.

وقرر سبارتا فسخ عقد إحتاراين /22 عاما/ بالتراضي بين الطرفين بعد أن انضم للنادي في نهاية عام 2023 بعقد يمتد لعام واحد مع إمكانية التمديد لثلاثة أعوام.

وكان سبارتا أعلن مطلع العام الجاري أن إحتاراين سيتدرب مع الفريق الرديف من أجل استعادة لياقته البدنية.

لكن في النهاية قرر النادي التشيكي إنهاء التعاقد مع لاعب يوفنتوس الإيطالي سابقا، بعد فشله في أثبات ذاته.

وانضم إحتاراين إلى يوفنتوس في صيف 2021 مقابل مليوني يورو قبل إعارته إلى سامبدوريا لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

وبعد سلسلة من المشاكل شخصية وقضائية قرر يوفنتوس فسخ عقد اللاعب الهولندي في يوليو 2023.