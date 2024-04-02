فتح: نرفض جميع التدخلات الخارجية وتحديدا الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني

أكدت حركة فتح، رفضها للتدخلات الخارجية، وتحديدا الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وقالت فتح في بيان، إن هذه التدخلات لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، الأمر الذي لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي وأعداء الشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت فتح أنها "لن تسمح باستغلال القضية المقدسة ودماء أبناء الشعب الفلسطيني أو استخدامها كورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بالشعب ولا قضيته الوطنية".

وأكدت فتح أنها ستكون بالمرصاد لهؤلاء العابثين، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بالساحة الفلسطينية أو المساس بأجهزة الأمنية أو أي من المؤسسات الوطنية التي شُيِّدت بدماء شهداء فلسطين ومعاناة الأسرى البواسل.

وجددت فتح ثقتها المطلقة بالأجهزة الأمنية ووصفتها بأنها حامية المشروع الوطني، وبقدرتها على قطع دابر الفتنة والتصدي لكل هؤلاء العابثين، بدعم من حركة فتح وكل شرفاء الشعب الفلسطيني لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وحماية المشروع الوطني والحفاظ على المقدسات وصولا إلى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.