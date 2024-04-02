ألمانيا: بنك كيه إف دبليو يخفض أسعار الفائدة على قروض الطلاب

أعلن بنك "كيه إف دبليو" الألماني الحكومي لدعم التنمية، تخفيض أسعار الفائدة على قروض الطلاب.

وأوضح البنك أنه خفض أسعار الفائدة للعقود الجديدة المبرمة اعتبارا من مطلع أبريل الجاري من 01ر9% إلى 51ر7%.

كانت شبكة التحرير الصحفي الألمانية "دويتشلاند" أول من أورد تقريرا عن هذا الموضوع ونقلت عن الرئيس التنفيذي لاتحاد الطلاب الألمان ماتياس انبول ترحيبه بخطوة تخفيض أسعار الفائدة على قروض الطلاب. غير أنه رأى أن النسبة الجديدة البالغة 51ر7% لا تزال مرتفعة بشكل زائد عن الحد بالنسبة لقرض الطلاب الذي يعد القرض الأهم والمدعوم من الدولة، وقال إنه "مضطر للاستمرار في نصح الطلاب بشكل واضح بعدم تمويل دراستهم بشكل حصري عن طريق قرض مصرف كيه إف دبليو"، وحذر من أن خطر المديونية كان ولا يزال مرتفعا للغاية.

ووفقا لتصريحات البنك، فإن "كيه إف دبليو" يمكنه دائما تعديل سعر الفائدة في الأول من أبريل والأول من أكتوبر من كل عام، أي مع بداية الفصل الدراسي الصيفي أو الفصل الدراسي الشتوي.

وازدادت تكلفة قرض الدراسة بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. وكان سعر الفائدة يبلغ 76ر3% في أكتوبر 2021، ويدفع المقترضون 80 يورو في المتوسط كفائدة شهرية، بينما كانت هذه القيمة تبلغ 32 يورو في عام 2018، وذلك حسبما جاء في رد من وزارة المالية في رد على استجواب من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني.

ولا يتم صرف قروض الطلاب المقدمة من بنك "كيه إف دبليو" دفعة واحدة وإنما على دفعات شهرية. ويبلغ الحد الأقصى للدفعة 650 يورو شهريا لمدة لا تزيد عن 14 فصلا دراسيا.