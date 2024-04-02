ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 10 سفن أخرى.

كما وصل إجمالي جمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة، منها السفينة «XIN JI XING»، والتي ترفع علم الصين، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37104 طن تشتمل على 833 طن ملح معبأ، و7531 طن رمل صب، 7950 طن يوريا صب، و907 طن يوريا معبأ، و6687 طن أسمنت معبأ، و1121 طن كسب فول صويا، و12075 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36093 طن تشتمل على 11567 طن قمح، و11368 طن خردة، و6691 طن حديد، و2470 طن فول، و3000 طن ذرة، و380 طن مولاس، و617 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 778 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 413 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60341 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143531 طنا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3745 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا و خروجا 5493 شاحنة.