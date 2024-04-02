مقتل طفل 12 عاما وإصابة 2 في فنلندا إثر إطلاق نار على مدرسة

أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق النار عليهم في مدرسة ابتدائية بمدينة فانتا، القريبة من العاصمة هلسنكي.