مقتل طفل 12 عاما وإصابة 2 في فنلندا إثر إطلاق نار على مدرسة

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أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق النار عليهم في مدرسة ابتدائية بمدينة فانتا، القريبة من العاصمة هلسنكي.