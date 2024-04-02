 مقتل طفل 12 عاما وإصابة 2 في فنلندا إثر إطلاق نار على مدرسة - بوابة الشروق
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مقتل طفل 12 عاما وإصابة 2 في فنلندا إثر إطلاق نار على مدرسة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 2:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 2:20 م

أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق النار عليهم في مدرسة ابتدائية بمدينة فانتا، القريبة من العاصمة هلسنكي.


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