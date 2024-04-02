سلط تقرير صحفي الضوء على حالة التألق التي يعيشها محمد صلاح، نجم ليفربول، في عام 2024، على الرغم من قلة مشاركته بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع العام الجاري.

أصيب محمد صلاح خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، واضطر للعودة إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي ليغيب عن المباريات فترة ليست بالقصيرة وغير معتادة على الدولي المصري الذي كان حاضرا في معظم مباريات الريدز منذ انتقاله لقلعة آنفيلد في 2017 قادما من روما الإيطالي.

ومع تبقي 9 جولات حاسمة من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2023-2024، واشتعال الصراع ما بين ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، تأتي عودة محمد صلاح واستعادة تألقة بمثابة بارقة آمل للريدز وجماهيره في فترة عصيبة وحاسمة.

موقع «آنفيلد واتش» البريطاني الشهير، أبرز الأرقام التي يقدمها محمد صلاح في 2024 والتي تؤكد أنه من خارج هذا العالم.

شارك محمد صلاح في 7 مباريات مع ليفربول في العام 2024، وبدأ في 4 مباريات، وسجل 6 أهداف، وصنع «تمريرة حاسمة» 5 أهداف.

وبشكل إجمالي لعب محمد صلاح مع ليفربول 438 دقيقة في العام 2024، ويسجل هدفا كل 73 دقيقة، وتمريرة حاسمة كل 87 دقيقة، ويحتاج إلى 40 دقيقة في المتوسط من أجل صناعة تمريرة حاسمة أو تسجيل هدفا.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 16 هدفا بالتساوي مع أولي واتكينز صاحب الركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بـ 16 هدفا، ودومينيك سولانكي، صاحب المركز الثالث برصيد 16 هدفا أيضا، وبفارق هددفين عن المتصدر إيرلينج هالاند صاحب الـ18 هدفا.