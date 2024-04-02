مطرب المهرجانات مسلم يفجر مفاجأة عن طليقته: «متجوزناش عن حب»

كشف مطرب المهرجانات مسلم، كواليس طلاقه لميكا البغدادي، والدة طفله الوحيد، والأزمة الشهيرة بينهما وخلافاتهما على السوشيال ميديا، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية أميرة بدر في برنامجها "أسرار" المذاع على شاشة النهار.

وقال مسلم في لقائه: "مؤخرا قصصي الشخصية بقت مغطية على فني، ولكن أنا زي أي حد طبيعي بنزل ستوريهات، ولما طلعت أعلنت انفصالي عن طليقتي عملت كده عشان الناس متفكرش إننا لسه مع بعض، ودلوقت طليقتي بقت مشهورة لما اطلقنا واتشهرت بسببي، قعدنا مع بعض سنه ونص".

وتابع مسلم: "أنا مش الرجالة اللي بيتشهروا يشوفوا زوجة تانية، الحمدلله احنا مرتاحين ماديًا من زمان، وأنا لما طلقت، عملت كده عشان مافيش تواصل ما بينا ولا فهم وكانت صاحبتي واكتشفنا إن دماغنا مش شبه بعض، ولذلك انفصلنا بكل احترام، ابني حتة من قلبي وبشوفه كتير".

وأضاف أنه يحب الخير لكل من حوله، ويفتخر بهم، مؤكدا أنه لم يغير من نجاح طليقته، عندما اشتهرت، وشهرتها لم تؤثر عليه، وأنهما لم يتزوجا عن حب.

وأوضح أن سبب زواجه في سن صغير، أنه رجل شرقي وصعيدي، ولا يرغب أن يخطأ خارج الشرع والمجتمع، وأنه تعلم أن البيت أهم من الفن، وأن المجال الفني ليس باقيًّا، وإنما الأسرة والعائلة هما الباقين.

الجدير بالذكر أن برنامج "أسرار" يعرض يوميًا على شاشة "النهار " في التاسعة والنصف مساءً، تستضيف خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة.