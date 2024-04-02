 مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي في إسطنبول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي في إسطنبول

وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 4:00 م

أفادت ولاية إسطنبول، بمصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي بمنطقة بشكطاش، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الملهى الليلي يتكون من طابقين هما الأول والثاني ضمن المبنى، وأن أسباب الحريق لا تزال غير معروفة.

بدورها، توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد الحريق وإخراج الضحايا، بينما تم إرسال 8 أشخاص للمستشفى بينهم 7 بحالة خطيرة.

واندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش كما قال حاكم إسطنبول داود غول للصحفيين.


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