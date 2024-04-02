أظهر تقرير اليوم الثلاثاء، تراجع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 2ر0٪ على أساس شهري في مارس الماضي، رغم وجود دلائل على انتعاش النشاط .

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن جمعية البناء الوطنية قولها إن قيم العقارات ارتفعت بنسبة 6ر1٪ سنويا، ليصل متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة إلى 261142 جنيها إسترلينيا (327787 دولارا) .

وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد بالجمعية: "لقد ارتفع النشاط من المستويات الضعيفة السائدة في نهاية عام 2023 لكنه لا يزال ضعيفا نسبيا بالمعايير التاريخية".

وأضاف جاردنر: "على سبيل المثال، كان عدد الرهون العقارية التي تمت الموافقة عليها لشراء المنازل في يناير أقل بنحو 15٪ من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح أن هذا "يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القدرة على تحمل التكاليف، في حين أن معدلات الرهن العقاري أقل من الذروة التي شوهدت في منتصف عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من أدنى مستوياتها السائدة في أعقاب الجائحة".

وأشار جاردنر إلى إشارات تدل على تحسن معنويات المستهلكين.