نقابة المحامين بالمنيا توضح حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى

نفى محمد خلف الكسار عضو نقابة المحامين بالمنيا، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وفاة محامية، داخل قسم شرطة ملوى.

وأوضح عضو نقابة المحامين بالمنيا، أنه منذ شهر حدث مشكلة أسرية بين المحامية وأحد أشقائها نتيجة الخلاف على الميراث، وتوفيت وفاة طبيعية داخل قسم الشرطة، ولا توجد أي شبهة جنائية.



وناشد" الكسار"، بضرورة توخى الحذر من انتشار الأخبار الكاذبة لإثاره الجدل والذعر، ونشر الشائعات المغرضة، لعدم تحمل صاحبها المسؤولية القانونية، مؤكدا أنه تابع عن كثب تفاصيل المشكلة كاملا، وليس بها أى مشاكل أو شبهات بذلك.