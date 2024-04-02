جنوب سيناء: حملة لإزاحة الرمال المتحركة المتجمعة على الطريق الدولي بمدينة رأس سدر

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة لإزاحة الرمال المتحركة التي تجمعت على الطريق الدولي الواقع بنطاق المدينة خلال الرياح التي تعرضت لها المدينة خلال الفترة الماضية، والتي قد تعيق حركة السير على مسار الطريق.

وقال علي حمادة، رئيس المدينة، إنه جرى الدفع بالمعدات الثقيلة لرفع تراكمات الرمال بالطريق الدولي الذي يقع على بعد 30 كيلو مترا من المدينة اتجاه أبوزنيمة، بمساعدة معدات مصنع جبس سيناء، والتي تكونت نتيجة التقلبات المناخية خلال الأيام الماضية، ونشاط حركة الرياح، مؤكدًا أن استمرار تراكم الرمال على الطرق يتسبب في اندثارها وضياع معالمها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى رصد تراكمات الرمال على الطريق من خلال المتابعة الدورية للطرق، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الميدانية والدورية للطرق الدولية والرئيسية، والتعامل الفوري مع أي ظاهرة قد تؤدى إلى إعاقة الحركة المرورية، حرصاً على سلامة جميع المواطنين، وحفاظًا على المال العام.

وأشار إلى أنه سيجري تمشيط الطرق بالكامل، ورفع أي تجمعات للرمال ونقلها بعيدًا عن المسارات وفى اتجاه معاكس للرياح، والدفع بالمعدات اللازمة لإزالة جميع الحفر بالطرق الرئيسية وردمها بطبقة من الرمال لسهولة المرور عليها بطريقة آمنة، ورفع الأتربة والرمال العالقة من على ملتقى الطرق.