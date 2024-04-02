الاتحاد السكندري «كامل العدد» استعدادًا لمباراة المصري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى التدريبات عقب الراحة القصيرة التي منحها طارق العشري، المدير الفني، للاعبي الفريق بعد قرار تأجيل مواجهة المصري إلى الخميس بدلًا من الاثنين الماضي.

جاء قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مواجهات الأسبوع السابع عشر لمدة ثلاثة أيام، وتم تأجيل المباراة.

وقام «العشري» بعد القرار المفاجئ بإجراء تعديلات فورية على برنامج إعداد الفريق للقاء، استهلها بيوم راحة قبل العودة مجددا للتدريبات.

وكان «العشري» قد استبعد تماما فكرة خوض باقى الوديات وقرر استبدال التدريبات اليومية بها فقط، حفاظا على لاعبيه وخشية تعرضهم للإجهاد.

ويعول الجهاز الفني على لقاء المصري للاستمرار في دائرة المنافسة في ظل تشابك المواقف مع عدد كبير من الأندية.

وشهدت التدريبات الأخيرة قيام طارق العشري بوضع اللمسات الأخيرة للمواجهة المرتقبة يوم الخميس أمام المصري، بعد عودة الثلاثى الدولى المهدى سليمان ومابولولو والحبيب حسن وكذلك تعافى اللاعبين المصابين، أبرزهم المدافع الصلد هشام صلاح، لتكتمل صفوف الفريق بشكل كامل قبل المواجهة الجماهيرية المرتقبة مع بطل بورسعيد.

ووضح تركيز العشري خلال التدريبات على عدد من اللاعبين، أبرزهم المدافعون سيف تقا ومصطفى إبراهيم وكريم الديب وشريف رضا، وفى الوسط خالد الغندور وعبدالغنى محمد، وفى الأمام مابولولو وبواتينج.