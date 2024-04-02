مصرع وإصابة 16 تلميذا عراقيا دهستهم شاحنة تبريد

قالت وزارة الداخلية العراقية إن ستة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعدما دهست شاحنة تبريد مجموعة من الأطفال في مدينة البصرة جنوب العراق اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة وشهود عيان، أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بعد عطل في المكابح مما أدى إلى اصطدامه بمجموعة من تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية القريبة الذين كانوا يسيرون على جانب الطريق في بلدة الهارثة على الضواحي الشمالية للبصرة، وفق وكالة رويترز.

وذكرت مصادر طبية أن بعض الأطفال المصابين في حالة حرجة ويعانون من إصابات خطيرة في الرأس.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان، أنه أمر بإجراء تحقيق فوري في حادث دهس التلاميذ.

وأضاف المكتب: "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، التي وقعت في قضاء الهارثة شمالي المحافظة".

وجاء في البيان: "قدم رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال التعزية لذوي الضحايا، معبرا عن عميق مواساته لهم، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء، وموجها بمتابعة تفاصيل الحادثة والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، كما وجه بسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم".