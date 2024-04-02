 حاكم دنيبرو الأوكرانية: هجوم روسي أسفر عن إصابة 18 شخصا - بوابة الشروق
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حاكم دنيبرو الأوكرانية: هجوم روسي أسفر عن إصابة 18 شخصا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:50 م

أصيب 18 شخصا على الأقل، من بينهم 5 أطفال، في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا إثر هجوم روسي بالصواريخ، وفقا لما أعلنه حاكم المدينة اليوم الثلاثاء.

وقال سيرهي ليساك إن الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو، أن جامعة وروضة أطفال تضررتا في الهجوم.

ودعا مجددا إلى إرسال المزيد من المساعدة الدولية لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

وأضاف أنه "لا يجب أن تترك أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في العالم  ليتراكم عليها الغبار في مكان ما في القواعد، في الوقت الذي يمكنها فيها أن تنقذ آلاف الأرواح من الإرهاب الروسي".


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