إيهاب الكومي يكشف سبب تأخر إعلان عقوبات نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، عن سبب تأخر إعلان عقوبات نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية.

قال إيهاب الكومي في تصريحات عبر قناة «إي تي سي»:" تأخر إعلان عقوبات نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية تأخر بسبب عدم إرسنال تقرير الحكم البرازيلي حتى الآن".

أضاف:" اتحاد الكرة تواصل مع الحكم ليرسل تقريره سريعا من أجل إعلان العقوبات، وفي حالة عدم إرسال الحكم لتقريره سيتم الأخذ بتقرير مراقب المباراة ورؤية لجنة المسابقات لهذه الحالة".

وكانت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس والتي أقيمت في السعودية قد شهدت توجيه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك إشارات مسيئة لجماهير المارد الأحمر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز البطولة.

إلى جانب بعض التلفيات التي حدثت في مدرجات ملعب الأول بارك، حيث تم إتلاف 92 مقعد في مدرجات نادي الزمالك فيما تم إتلاف 115 مقعدا في مدرجات النادي الأهلي.