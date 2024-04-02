أحمد الشيخ: أصدقاء السوء وراء رحيلي عن الأهلي

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فجر أحمد الشيخ، نجم الإسماعيلي، مفاجأة مدوية بشأن رحيله عن الأهلي، مؤكدا أن أصدقاء السوء كان لهم دور كبير في تمسكه بالرحيل عن الفريق الأحمر.

قال الشيخ في تصريحات «إذاعية»:" أصدقائي قاموا بشحني ومطالبتي بالرحيل عن القلعة الحمراء للسعودية نتيجة عدم مشاركتي في المباريات".

أضاف:" أخطأت عندما استمعت لأصدقاء السوء ..لكنني تعلمت من أخطائي ولم أسمع لهم مرة أخرى".

أكد أحمد الشيخ على أنه لو كان مكان رمضان صبحي ما رحل عن الأهلي لأي ناد أخر واستمر به مهما كانت الضغوط

أتم أحمد الشيخ:" عبد الله السعيد من أذكى اللاعبين بعدما قرر ختام مشواره في الزمالك".