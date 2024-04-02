بلينكن: نحث إسرائيل على إجراء تحقيق في مقتل موظفي الإغاثة بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن حثت إسرائيل على إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في الغارة الجوية التي شنتها على غزة وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص يعملون في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بباريس: "تحدثنا مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الواقعة تحديدا. دعونا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه لفهم ما حدث بالضبط"، مضيفا أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا "معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".