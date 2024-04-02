 حبس سائق وعاطلين لإتجارهم بالمواد المخدرة ببدر ومنشأة ناصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حبس سائق وعاطلين لإتجارهم بالمواد المخدرة ببدر ومنشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية
وليد ناجي
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 3:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 3:40 ص

قررت النيابة العامة حبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقتي مدينة بدر ومنشأة ناصر.

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص " سائق"، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة بدر وبحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 915 جرام.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإتجارهم بالمواد المخدرة وبيعها للراغبين للحصول على مبالغ مالية كبيرة في فترة قصيرة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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