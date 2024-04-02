حبس سائق وعاطلين لإتجارهم بالمواد المخدرة ببدر ومنشأة ناصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت النيابة العامة حبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقتي مدينة بدر ومنشأة ناصر.

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص " سائق"، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة بدر وبحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 915 جرام.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإتجارهم بالمواد المخدرة وبيعها للراغبين للحصول على مبالغ مالية كبيرة في فترة قصيرة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.