تراجع مبيعات التجزئة في سويسرا خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة بصورة غير متوقعة خلال شهر فبراير الماضي، عقب تعافيها في يناير السابق عليه.
وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 0.3% قبل ذلك بشهر. كان خبراء الاقتصاد توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 0.4%.
وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وانخفضت مبيعات التجزئة بعد حساب المتغيرات الموسمية على أساس شهري بنسبة 0.4% في فبراير الماضي مقارنة بارتفاع بنسبة 0.7% خلال يناير الماضي.