تراجع مبيعات التجزئة في سويسرا خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة بصورة غير متوقعة خلال شهر فبراير الماضي، عقب تعافيها في يناير السابق عليه.

وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 0.3% قبل ذلك بشهر. كان خبراء الاقتصاد توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 0.4%.

وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.

وانخفضت مبيعات التجزئة بعد حساب المتغيرات الموسمية على أساس شهري بنسبة 0.4% في فبراير الماضي مقارنة بارتفاع بنسبة 0.7% خلال يناير الماضي.