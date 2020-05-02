طبيب كولن: لا يوجد حاجة لدخول الفريق في حجر صحي بعد إصابة 3 أفراد بـ كورونا

قال باول كلين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولون الألماني اليوم السبت أن النادي لا يحصل على معاملة خاصة مقارنة بجهات أخرى في ألمانيا، وذلك بعد السماح للفريق باستمرار التدريبات رغم وجود ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال كلين في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للنادي :"لا يوجد لدينا قواعد خاصة. ليس صحيحا أنه في حالات مشابهة في جهة أخرى بعينها ، سيتوجب على الجميع دخول الحجر الصحي. هناك إرشادات واضحة، على كيفية التعامل مع الأشخاص المخالطين للمصابين".

وأفاد كولون مساء أمس الجمعة بوجود ثلاثة مصابين بفيروس كورونا، وتم اكتشافهم من خلال الاختبارات التي جرت أول أمس الخميس ، حيث تستعد كل الأندية لاحتمالية عودة الدوري الشهر الجاري- وفقا لإرشادات من مجموعة العمل التابعة لرابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني.

وأفيد أن الثلاثة المصابين، وهم لاعبان وأخصائي علاج طبيعي، من المقرر أن يدخلوا الحجر الصحي لمدة اسبوعين وسيتم خضوعهم للاختبار مرة أخرى قبل السماح لهم بالعودة.

وقال كلين إن السلطات الصحية تواصلت مع المصابين الثلاثة. وأي شخص تواصل معهم بشكل مباشر يجب أن يتم وضعه في الحجر الصحي ولكن يمكن أن تتواصل التدريبات لأن الفريق تدرب في مجموعات صغيرة، وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي والتي تقلل من المخاطر.

وأكد كلين :"هكذا ترى السلطات الصحية الوضع، ولذلك، لا يوجد حاجة للدخول في حجر صحي جماعي".

وأستطرد :"أن الشرط الأساسي لهذا، بالطبع، أننا الآن بدأنا الاختبارات، وسنواصل اجراء الاختبارات باستمرار، هذا يضمن أن هؤلاء الذين جاءت نتائج تحاليلهم سلبية سوف يشاركون في المران. وبعد ذلك نعلم من يحمل الفيروس ومن لا يحمله. هذه هي الفكرة خلف المفهوم الطبي لرابطة الدوري الألماني".