فرنسا تسعى لتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهرين بعد إلغاء حجر كورونا

تقدمت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، بمشروع قانون ينص على تمديد حالة الطوارئ لما بعد 24 مايو لمدة شهرين في إطار تواصل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الرفع المرتقب لتدابير الحجر الصحي العام.

وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية تسعى للحصول على الشرعية لطرق تتبع المصابين عبر التطبيقات الإلكترونية وعزل الأشخاص المعرضين للإصابة، بعد إلغاء تدابير الحجر المنزلي المفروضة منذ 17 مارس الماضي والمقرر انتهائها 7 مايو.

وأضافت المحطة الفرنسية أن مجلس الوزراء الفرنسي تقدم بمشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية اعتبارًا من 24 مايو، موضحة أنه من المقرر بحثه في مجلس الشيوخ الاثنين المقبل، قبل إحالته إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لاعتماده النهائي قبل نهاية الأسبوع.

ووفقاً للمحطة الفرنسية، توفر حالة الطوارئ الصحية، وتمديدها، إطارًا قانونيًا للتدابير المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، وخاصة تلك المرتبطة بتدابير الاحتواء. كما يتيح هذا النص للحكومة الفرنسية الاستمرار في تقييد بعض الحريات العامة، مثل حريات التنقل، على سبيل المثال.

ووفقًا لمعلومات المحطة الفرنسية، لا يتضمن النص المعروض قيودًا على عزلة الأشخاص الضعفاء (كبار السن) بعد 11 مايو، على عكس ما تم ذكره في وقت سابق، مشيرة إلى أن المشرعين لديهم مطلق الحرية في تعديل النص وإضافة هذا البند.

وسيتم تطبيق إجراء العزل فقط على الأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الفرنسية، سواء كانوا فرنسيين أو أجانب. وإذا تم رفض ذلك، يجب طرد الأشخاص وإعادتهم من حيث أتوا.

واعتبارًا من 11 مايو، لن تكن هناك قيود على حركة المرور، باستثناء ما يتجاوز 100 كيلومتر. ولكن في هذه المرحلة، لا يوجد حد للحركة بين الأقاليم الفرنسية الأكثر تأثراً بالوباء إلى الأقاليم الأقل. لهذا، يجب على الحكومة أيضا السماح بتدخل "كتائب حالة الإتصال" التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب وهي مكونة من أطباء وممارسين وممرضين ومسعفين، مهمتهم التحقيق الاستقصائي لتتبع تسلسل الإصابة والعدوى للمرضى والمخالطين لهم، وفقاً للمحطة الفرنسية.