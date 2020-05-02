لوفرين: اللاعبون سيحتاجون وقتا للتعافي «ذهنيا» من أزمة كورونا

أكد ديان لوفرين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن مكافحة فيروس كورونا المستجد كانت معركة ذهنية رغم كل الجهود الفردية للحفاظ على اللياقة البدنية بالنسبة لهم كلاعبين.

وقال اللاعب الكرواتي الدولي في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية :"لم يكن الأمر سهلاً، حيث تم حبسنا في منازلنا لمدة 46 يومًا حتى الآن، الجانب النفسي هو الأصعب في التغلب عليه، أعمل بمفردي قدر الإمكان، أركل الكرة قليلاً مع ابني في الحديقة ، لكن التدريب مع الفريق مختلف تمامًا".

واعترف لوفرين أنه كان من الصعب إثارة الروتين اليومي في ظل هذه الظروف، حيث قال :"أحاول أن أبقى متحمسًا بأي طريقة ممكنة، استيقظت في الصباح وأخبرت نفسي "سأكون مطرودًا من التدريبات اليوم" ".

وأضاف :"على الأقل تمكنت من فقدان بعض الوزن، لكنني فقدت أيضًا بعض الكتلة العضلية بساقي لأنه لا يوجد بديل عن جلسة تدريب الفريق لمدة 90 دقيقة، لا يمكنك ممارسة تمرين داخلي على ساقيك لمدة 90 دقيقة".

وعبّر قلب الدفاع البالغ من العمر 30 عامًا عن أمله في استئناف الموسم في الوقت المناسب حتى لا يتعطل جدول المباريات أكثر بسبب تفشي الفيروس، حيث قال :"آمل أن يتوصل [رئيس اليويفا] ألكسندر سيفيرين وجميع الأشخاص الآخرين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا إلى حل حتى لا نواجه حالة اضطرارنا إلى لعب 15 مباراة في 30 يومًا".

وأتم لوفرين قائلًا :"نحن بحاجة إلى إجازة. لم يكن هذا حقا وقت راحة لأن اللاعبين سيحتاجون للتعافي عقليا من الوباء والحجر الصحي الناتج عنه".