أيام طويلة من الصراع مع المرض قضاها معا، يحاولان التغلب على الفيروس الذي حل بجسدهما كغيرهما من ملايين المصابين في بلادهم والعالم، يكافحان من أجل النجاة والعودة لحياتهم الطبيعية، حتى استطاعا الانتصار على الفيروس الذي أصاب أكثر من مليون مواطن في بلادهم، وأودى بحياة حوالي 60 ألف مواطن.

لم يتخيل الزوجان الأمريكيان باتريك وجينا جرينير أن مشاركتهما في عملهما التابع للكنيسة الأمريكية في ترميم المنازل ومساعدة الأسر التي تضررت من الأعاصير سيجعلهما أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في جزيرة كيب كود الأمريكية، ليصارعا المرض على أسرة المستشفى لحوالي شهرين، قبل أن يستطيعا الانتصار عليه.

عاد باتريك وزوجته جينا، مؤخرًا، إلى مدينتهم بجزيرة كيب كود من مهمة لإعادة بناء منزل دمره الإعصار في إقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة، على الرغم من تمكن المرض منهما، إلا أن زملائهم الآخرين في المجموعة لم يمرضوا أو يصابوا بالفيروس، وفقا لصحيفة "ذا إنتر برايس" الأمريكية.

تعتقد جينا، وهي ثاني حالة إصابة في كيب كود، أنها وزوجها أصيبا بعد تناول العشاء مع صديق، إذ قالت في مقابلة هذا الأسبوع: "بعد حوالي أسبوعين من عملنا في بناء المنزل، حضر صديق لنا لتناول العشاء، وبعد أربعة أيام من العشاء لم يكن أي منا يشعر بتحسن".

بدأ الزوجان في المعاناة من حمى وصداع شديد وغثيان، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، وسط اعتقاد السكان والجيران أنهم مصابون بالإنفلونزا، فأخذت جينا، أستاذة الرياضيات في مدرسة هيانيس، إجازة مرضية من المدرسة، فبدأت تشعر بتحسن قليلاً، فيما اضطر زوجها استدعاء طبيبة الذي وقع في مشكلة التشخيص الخاطئ لحالته، وأعطاه مضادات حيوية عن طريق الخطأ، لتسوء حالة باتريك بشكل سريع خلال الأيام القليلة التالية.

سرعان ما تدهورت حالة باتريك لتأخذه زوجته إلى غرفة الطوارئ بمستشفى كيب كود، وهناك اكتشفوا أنهما الاثنان مصابان بالفيروس، ولكن كانت حالة الزوج هيا الأسوأ والأكثر خطورة، فكان مصابا بالالتهاب الرئوي.، ليتم عزله في المستشفى، وتنصح جينا بالعودة وعزل نفسها بالمنزل.

عندما رأى الزوجان قصتهما لأول مرة هذا الأسبوع بعد تماثلهم للشفاء، قالا إنهما غير متأكدين أيهما كان يعيش فترة أكثر رعبا، ففي الوقت الذي كان يحارب فيه "باتريك" للتغلب على المرض بمساعدة جهاز التنفس الصناعي، كانت جينا تعاني وحدها في المنزل، خائفة من انتقام الجيران السكان الذين يعتقدون أنها وزوجها أحضروا الفيروس إلى الجزيرة.

ولكن سرعان ما تدخلت الصحة العامة في البلاد لطمأنة المواطنين بالجزيرة وإيضاح الأمر لهم وإبلاغهم بكيفية التعامل للوقاية من الفيروس، وأن الزوجان ليسا السبب في جلبه، فهو "مرض يدق أبواب الدول"، وفي الوقت ذاته، كان موظفو وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة يعملون على تقديم الرعاية المناسبة لباتريك لمساعدته للتعافي.

رغم تلقي باتريك رعاية ممتازة في وحدة العناية المركزة، إلا أن معنوياته كانت تنخفض، بسبب اعتقاده بأن عائلته خذلته خلال مرضه، ولم يسع أحد للاطمئنان عليه وعلى صحته، في غضون ذلك، أدركت جينا أن زوجها يقاتل من أجل حياته فكانت مصممة على دعمه بالرغم من منع الزيارات عنه.

ولأنها لم تستطع زيارته، قررت جينا رسم عبارة "نحن نحبك بات" على ورقة بيضاء كبيرة، وبمساعدة ممرضات العناية المركزة بالمستشفى، استطاعت الدخول إلى في موقف السيارات والوقوف وبيدها الورقة الكبيرة تحت نافذته، فيقول الزوج الذي كان فاقدا الأمل ويعاني من الآلام: "لقد بكيت عندما رأيتها".

بعد ذلك بدأت جينا تراسل أصدقاءهما وأحبابهما وأهالي المدينة تطلب منهم الدعاء والصلاة لزوجها كل يوم عن طريق إرسال الرسائل له في المستشفى، الأمر الذي لاقي ترحيب كبير من محيط الزوجين، فيقول باتريك: "أدركت أن الكثير من الناس يحبونني، كانت الرسائل تتراكم في الغرفة."

بعد أيام طويلة من الصراع، حارب خلالها الطبيب والممرضات لمحاولة إزالة أنبوب التنفس عن باتريك، مع ضمان قدرته على التقاط أنفاسه بمفرده، بدأ باتريك يشعر بالقوة قليلاً، ما مكن الطبيب بإزالة قناع الأكسجين، فقال باتريك: "لقد أخذت أنفاسي أخيرًا بنفسي دون مساعدة جهاز التنفس، لقد كان تقدما عظيما"، وبعد عدة أسابيع، عاد السيد جرينير إلى منزله.