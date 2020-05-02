ضبط 192 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 192 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة؛ تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 192 قطعة سلاح ناري بحوزة 170 متهمًا، شملت "18 بندقية آلية، بندقية رصاص، 34 بندقية خرطوش،11 طبنجة، 128 فردًا محليًا، 228 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، 176 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 80 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "3 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهمًا ارتكبوا 12 حادثًا متنوعًا، 207 قضايا مخدرات بحوزة 225 متهمًا ضُبط خلالها 60 كيلو مخدرات متنوعة، 29 متهمًا هاربًا من مراقبة، 25 متهمًا بالبلطجة، و167 دراجة نارية مخالفة، 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة".

كما تم إعادة 4 سيارات ودراجة نارية مسروقين، وفحص 102 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حد وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.