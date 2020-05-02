الاشتراكي الألماني يدعو إلى تركيز مساعدات كورونا في مجال الاستثمار

دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى استخدام برنامج المساعدات الأوروبي الخاص بكورونا في مجال الاستثمار بالدرجة الأولى.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال اخيم بوست، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، اليوم السبت: "لا يتعلق برنامج إعادة الإعمار الأوروبي بتجاوز مشاكل الدفع قصيرة الأجل عن طريق قروض أو ضمانات".

وأضاف بوست أنه يجب أن يتمثل الهدف في شن "حملة استثمار تكون منسقة أوروبيا، وتضامنية"، معربا عن اعتقاده بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن توفر لأوروبا طريقا مشتركة للخروج من الأزمة غير المسبوقة.

وطالب بوست بأن يتم استخدام جزء كبير من الموارد التي جرى ربحها عبر سندات إعادة الإعمار الأوروبية المشتركة، في إعانات استثمار في الدول التي تضررت على نحو خاص من الأزمة.

وقال إن هذا الأمر يتطلب إصدار قرارات براجماتية سريعة دون خوض " مناقشات ايدولوجية جديدة حول المبادئ"، مشيرا إلى أن هذه المناقشات لا تؤدي في النهاية إلا إلى "المزيد من تعميق الشقوق في أوروبا".

كانت دول الاتحاد الأوروبي كلفت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بإعداد تفاصيل خطة إعادة البناء بحيث يتم طرحها في فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

وتعتزم فون دير لاين إصدار سندات أوروبية للحصول على أموال من الأسواق المالية عن طريق ضمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في موازنة الأعوام السبع المقبلة، ويبدو أن هذه الخطوة هي محل اتفاق بين دول التكتل الـ27.

غير أن الأمر الذي لا يزال محل خلاف هو ما إذا كانت الأموال التي ستحصل عليها الدول المتضررة من الأزمة ستكون قروضا أي واجبة السداد أم إعانات لا ترد. وكانت فون دير لاين صرحت بأنها ستسعى إلى إيجاد توازن بين هذين الخيارين.

وتؤيد الدول المتضررة على نحو خاص من الجائحة، وهي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، أن تكون هذه الأموال إعانات، فيما تعترض ألمانيا ودول أخرى على هذا بدعوى أنه جرت العادة على عدم السماح للاتحاد الأوروبي بتحمل ديون في ميزانيته الراهنة.