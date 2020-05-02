روسيا تنشر وثائق سرية عن احتلال برلين عام 1945

بعد مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، نشرت روسيا وثائق سرية عن احتلال برلين.

وكانت المعركة حول برلين انتهت في الثاني من مايو عام 1945.

وجاء في الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني ليلة الجمعة/السبت أنه خلال المعارك التي دارت على مدار حوالي أسبوعين لاقى الجيش الأحمر مقاومة شديدة من ألمانيا النازية.

وتضمنت الوثائق تفاصيل عن المعارك حول العاصمة الألمانية وتقارير للقائد العام للقوات السوفيتية في ألمانيا، المارشال جيورجي شوكوف.

وجاء في أحد التقارير: "كل شارع، وكل حي، وكل منزل، وكل شقة، وكل غرفة، وكل قبو، يدافع عنه العدو بمثابرة".

وبحسب الوثائق، قُتل في المعارك عشرات الآلاف من المدنيين، وعانى أكثر من مليوني شخص من نقص المواد الغذائية.

يُذكر أن روسيا نشرت على نحو متكرر من قبل وثائق تاريخية عن الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف من ذلك حماية الحقيقة التاريخية.

وعقب أيام قليلة من المعركة حول برلين، صادقت القوات المسلحة الألمانية على استسلام غير مشروط.

ويعتبر يوم التاسع من مايو أهم عيد بالنسبة لروسيا، حيث تحتفي فيه بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

وتحتفل ألمانيا في الثامن من مايو بيوم التحرر من النظام النازي، وهو اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا، وكان حينها قد بدأ يوم التاسع من مايو في روسيا بفعل فرق التوقيت بين البلدين.

وتم إرجاء عرض عسكري ضخم في الميدان الأحمر بموسكو للاحتفال بهذه المناسبة في ظل جائحة كورونا.