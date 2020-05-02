أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالة إصابة واحدة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82875 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أنه تم الإبلاغ عن حالتين مشتبه فيهما وافدتين من الخارج، فيما خرج 43 شخصا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 77685 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع حالة واحدة إلى 37 حالة.

وأضافت أنه حتى نهاية يوم أمس تم الإبلاغ عن إجمالي 1671 حالة إصابة وافدة من الخارج منها 1207 مرضى خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت اللجنة إلى أن 7873 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، كما تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1039 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونج كوج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و429 حالة في مقاطعة تايوان بما في ذلك ست حالات وفاة، فيما خرج 859 مريضا في هونج كونج و37 في ماكاو و324 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.