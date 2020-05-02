أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم رفع الباعة الجائلين بميدان ستوتة، وسوق الحكمة، وجارٍ تسكينهم في باكيات تم تخصيصها لهم بموقف العجيزي وإعطائهم مهله 3 أيام للنقل.

وأوضح محافظ الغربية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم تجهيز الباكيات للبائعين بجميع المستلزمات التى يحتاجونها، باعتبارها انسب الحلول لعدم التأثير على مصادر دخلهم ، وذلك في إطار المجهودات التي تنفذها المحافظة حرصًا على سلامة المواطنين ومنع الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب إحداث السيولة المرورية بتلك المنطقة.

جاء ذلك، خلال جولة محافظ الغربية، اليوم، بمدينة طنطا، والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، حيث قاد خلالها حملة مكبرة للتطهير ورفع الإشغالات وإزالة الأسواق العشوائية بميدان ستوته وسوق الحكمه وميدان السيد البدوي وشارع الخان.

وشدد "رحمي"، على رئيس حي أول وثان طنطا بضرورة المتابعة اليومية للحالة العامة للشوارع ورفع القمامة والاشغالات أولًا بأول ، واستمرار حملات النظافة والتطهير، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.