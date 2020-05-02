الاتفاق السعودي يقترب من استعادة خدمات النجراني والغامدي

كشف تقرير إخباري اليوم السبت أن حامد الغامدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الجارية بعد نزع الجبيرة التي وضعها على مفصل قدمه إثر إصابته بكسر.



وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الغامدي سيخضع لجلستين علاجيتين في أحد مستشفيات الدمام الخاصة بعد فك الجبيرة، وسط متابعة من الجهاز الطبي في النادي.



وأوضحت المصادر أن الغامدي سينتظم في برنامج لياقي مكثف في منزله طوال فترة التوقف الحالية بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن يكون جاهزا فور عودة النشاط إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في آب/أغسطس المقبل، حسبما أعلنه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.



ومن ناحية أخرى، يواصل ماجد النجراني لاعب وسط الفريق برنامجه اللياقي وسط متابعة من طبيب النادي عن بعد.



وسينتظم النجراني في برنامج لاستعادة لياقته بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية، وأبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.