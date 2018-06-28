 اتحاد الكرة: سنطالب الكاف بتأجيل الرد على خطابه حتى 18 مايو - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة: سنطالب الكاف بتأجيل الرد على خطابه حتى 18 مايو

محمد عبد المحسن
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 11:57 م | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 11:57 م

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لتأجيل الرد حول موقف استئناف مسابقة الدوري من عدمه.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «سنرد على خطاب كاف  ونطلب تأجيل حسم موقفنا حول عودة الدوري حتى 18 مايو، بعد معرفة قرار الجهات السيادية بشأن استئناف المسابقة من عدمه».

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خاطب الاتحاد المحلية في القارة السمراء من أجل حسم موقف الموسم الحالي (2019 - 2020).


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