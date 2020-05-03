علي غزال يوضح أسباب فشل انتقاله للزمالك أو الوداد المغربي

تحدث علي غزال لاعب لاريسا اليوناني، عن سبب فشل انضمامه للزمالك في بالموسم الحالي، مضيفا إلى أن نادي بيراميدز لا يستطيع منافسة الأهلي والزمالك بالرغم من ضخ الأموال والتعاقد مع العديد من النجوم.

وقال غزال في حوار مع راديو "علم فلسطين":«بالفعل كنت قريب من الزمالك في وسط الموسم، ولكن لم انتقل بسبب مشكلة في اللوائح ولم تكن بسبب إدارة الزمالك».

وفي سياق آخر أكد غزال أن بيراميدز لا يستطيع منافسة الأهلي والزمالك، بالرغم من ضخه للأموال وجلبه للعديد من النجوم

كما كشف غزال حقيقة اقترابه من الانضمام للوداد المغربي:«تحدث معي أحد الوكلاء عن الانضمام للوداد، والأمور كانت تسير بشكل جيد، ثم الوكيل بلغني بأن الموضوع لم يكتمل، ولم أعرف بعد ذلك أسباب فشل الصفقة، ثم بعدها إلى الدوري اليوناني».