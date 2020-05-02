مخاوف إيطالية من صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي



900 ألف شخص يستعدون لاستئناف العمل في أقاليم الشمال.. ولافتات في محطات النقل بميلانو لإرشاد الركاب

مع اقتراب دخول المرحلة الثانية من التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيز التنفيذ، تتزايد المخاوف في إيطاليا وخصوصا الشمال من إمكانية تطبيق قواعد الآمان والتباعد الاجتماعي للحيلولة دون تفشي الوباء.

وقالت صحيفة "فانباج" الإيطالية، إن المرحلة الثانية تبدأ يوم الاثنين ولكن لا يبدو أن وسائل النقل في ميلانو ولومبارديا (شمال) الأكثر تضرراً بالفيروس جاهزة في ظل المرحلة الجديدة، مضيفة أنه من المتوقع أن يعود نحو 900 ألف شخص إلى العمل وسيضطر العديد منهم إلى التنقل بوسائل النقل العام.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الامتثال لأحكام السلامة التي تنص على مسافة متر بين الأفراد بالإضافة إلى استخدام القفازات والكمامات، لا يمكن أن يبلغ إلا حوالي 25% مقارنة بما قبل المرحلة.

وذكرت الصحيفة أن النقابات أطلقت إنذارًا بشأن الامتثال لمسافات الأمان لتجنب الإصابات الجديدة، مضيفة: "إذا كان اليوم هو بداية التطبيق فلن نكون مستعدين.. خطر عدم القدرة على احترام مسافة المتر حقيقي".

من جهتها، بدأت شركة النقل في ميلانو بتثبيت لافتات جديدة في أكثر المحطات ازدحاما لتوجيه تدفقات الدخول والخروج إلى القطارات، ولكن الارتباك كبير جداً ويشكو المسافرون من أن اللافتات غير واضحة وغير موجودة في جميع المحطات.

بدوره، عبر عمدة ميلانو، جوزيبي سالا، عن مخاوفه بشأن وضع النقل في المرحلة الثانية، داعياً المواطنين ليكونوا مسؤولين وأن يتنقلوا سيراً على الأقدام أو بالدراجة كلما أمكن ذلك، كما طلب حاكم لومبارديا أتيلليو فونتانا، المساعدة من وكالات إنفاذ القانون للإشراف على المحطات.

وكانت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قد أعلنت، أمس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 269 شخصا مقابل 285 يوم الخميس بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير الماضي بلغ 28 ألفا و236 شخصا وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207 آلاف و428 شخصا وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.