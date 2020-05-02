قال مسؤول في مستشفى سلطانيا جانان بالهند، اليوم السبت، إن طفلة عمرها 12 يوما كانت نتائج اختبار إصابتها بفيروس كورونا إيجابية، خرجت بعد شفائها من مستشفى في مدينة بوبال في ولاية ماديا براديش، حسبما نشر موقع "نيو إنديا أكسبريس".

وأضاف أن الطفلة أخذت عينتها للاختبار عندما كانت تبلغ من العمر تسعة أيام فقط، وتم التأكد من إصابتها بالفيروس القاتل نتيجة العدوى من إحدى العاملات في مستشفى سلطانيا جانان، وهي المستشفى التي ولدت فيها، ولكن بعد تلقيها العلاج تعافت وعادت إلى منزلها مع والديها مساء يوم الجمعة.

وقال الأب: "تعافت ابنتي وعادت إلى المنزل الليلة الماضي، ولقد أطلقنا عليها اسم (الطبيعة) لأنها فازت في المعركة ضد الوباء".

وأشار مدير المستشفى، إلى إجراء الاختبارات المعملية على جميع أفراد الأسرة، وكانت كل نتائجهم سلبية، وتم عزل الطفلة مع والدتها في مستشفى خاص، مع توخي الحظر في جميع سبل الوقاية للأم.