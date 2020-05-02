رئيس مجلس الشورى البحريني يعزّي مصر في ضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة بئر العبد

بعث رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، اليوم السبت، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من الضباط والجنود.

وأعرب رئيس مجلس الشورى - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإرهابي، الذي يتنافى مع کل الشراٸع والأديان السماویة، والقیم الإنسانیة والأخلاقیة.

وأكد رئيس مجلس الشورى البحريني التضامن والوقوف مع مصر في نبذ ومحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، وفي کل ما تتخذه من إجراءات أمنیة لحفظ أمنها واسقرارها، سائلًا المولى - عزّ وجل - أن یتغمد الضحایا الشهداء بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء، ویمنَّ علی المصابین بالشفاء العاجل، وأن یحفظ مصر وشعبها الشقیق من کل مکروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

كما بعث رئيس مجلس الشورى، برقية تعزية مماثلة إلى ياسر محمد أحمد شعبان، سفير مصر لدى مملكة البحرين، ضمّنها خالص المواساة لمصر وشعبها الشقيق بضحايا الهجوم الإرهابي.