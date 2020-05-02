بلجيكا تطالب بضمانات مقابل مساعدات محتملة لـ«بروسلز» المملوكة للوفتهانزا

ذكرت تقارير إعلامية أن بلجيكا تطالب بضمانات قوية من مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران مقابل حصول الشركة التابعة لها، "بروسلز إيرلاينز"، على مساعدات قروض حكومية محتملة على خلفية تضرر المجموعة من تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت صحيفتا "ليكو" و"دي تيجي" في بلجيكا اليوم السبت أن هذا ما أوضحته رئيسة الوزراء صوفي ويلميس في خطاب لرئيس "لوفتهانزا"، كارستن شبور.

وبحسب التقارير، يدور الأمر بشأن تقديم مساعدات سيولة لـ"بروسلز إيرلاينز" بقيمة 290 مليون يورو، وتطالب رئيس الوزراء البلجيكية في المقابل بمنظور مفصل لنمو وأهداف قابلة للقياس عن تطوير مطار بروكسل كمحور للشركة المملوكة للوفتهانزا، من بينها استثمارات إضافية.

وأشارت التقارير أيضا إلى نقاش بشأن مشاركة الدولة في بلجيكا مع حق محتمل في نقض القرارات المتعلقة بسياسة الشركة، مثل مقاصد الرحلات.

وتتفاوض "لوفتهانزا" حاليا مع الحكومة الألمانية للحصول على مساعدات حكومية بقيمة نحو 10 مليارات يورو للمجموعة. وتتضمن المفاوضات مشاركة محتملة للدولة في المجموعة.

وأعرب شبور مؤخرا عن رفضه لنفوذ واسع المدى للدولة في مجموعته.